Messi, la risposta a Nadal: "Mi lasci senza parole"

Lionel Messi e Rafa Nadal sono tra i 6 finalisti per il prestigioso Laureus World Sportsman of the Year insieme a Kylian Mbappé, Max Verstappen, Armand Duplantis e Steph Curry. Il tennista spagnolo, reduce da un 2022 che lo ha visto raggiungere la quota record di 22 slam vinti in carriera, ha commentato con orgoglio l'essere stato ancora nominato ma, allo stesso tempo, ha indicato chi dovrebbe vincere: "Un onore essere nominato di nuovo al Laureus Sportsman of the Year... ma...quest'anno.. Lionel Messi te lo meriti". La storia Instagram di Rafa è stata letta dalla stella argentina che, di gran classe, ha risposto: "Che un grande sportivo come te pensi a me in quel modo mi lascia senza parole. Grazie mille Rafael Nadal, anche tu meriti tutto per il modo in cui gareggi ogni volta che scendi in campo. Sei un vincitore, tutti gli sportivi in nomination meritano il Laureus Sport quest'anno, questa è la verità!!!".