Superlega, la Premier League si cautela: la mossa per proteggere il calcio inglese

Un ente regolatore indipendente per il calcio inglese è stato confermato dal governo di Londra e rappresenterà l'ennesima spallata alla Superlega, la nuova competizione europea già bocciata diverse volte ancor prima di prendere vita. L'obiettivo di Downing Street sarà quello di tutelare il "patrimonio culturale" del calcio inglese e l'organo costituito sarà in grado di impedire ai club d'Oltremanica di partecipare a competizioni giudicate dannose per il campionato nazionale. Ma facciamo un passo indietro: nell'aprile 2021 Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester Utd e Tottenham aderirono alla Superlega, salvo fare marcia indietro dopo le proteste in piazza dei tifosi. Ed è proprio per evitare che ciò riaccada che il governo inglese ha voluto fortemente mettere in atto questa nuova riforma.