Eriksson, problemi di salute: lascia il calcio

Una carriera ricca di successi per Sven-Göran Eriksson che all'età di 75 anni ha annunciato il ritiro dal calcio e dalle apparizioni pubbliche per problemi di salute. L'ex tecnico della Lazio e della nazionale inglese ha informato, senza specificare di che tipo di malattia si tratti, che al momento non potrà sostenere gli impegni richiesti dal suo club, il Karlsatd Fotboll. "Ha una malattia e questo significa che ha un potere limitato per essere lo 'Svennis' che siamo tutti abituati a vedere", ha detto a 'Sportladet' il suo avvocato, Anders Runebjer. Due settimane fa la malattia sarebbe peggiorata.