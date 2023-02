La Premier League teme la nazionalizzazione: il progetto del Governo non convince i club

Molti media italiani hanno esultato all’annuncio che il Governo inglese abbia pronto un progetto per creare un ente regolatore della Premier League . Forse perché è passato il concetto di “legge anti-Superlega” e l’idea populisticamente sempre di successo che i “tifosi avranno più potere”. La Premier l’ha presa meno bene e, più in generale, i commentatori guardano con molto sospetto il “white paper” del Governo, perché suona come un commissariamento della lega inglese o, se volete, di nazionalizzazione della Premier, che perderebbe molta dell’autonomia dovuta a un’associazione privatistica. Perché l’ente regolatore imporrebbe stringenti regole economico-finanziarie, istituirebbe test di “ingresso” più rigidi per i nuovi proprietari e amministratori dei club, definirebbe una clausola per impedire alle società di partecipare a superleghe e affini. E, infine, assegnerebbe ai tifosi la possibilità di porre il veto per cambi di maglia e modifiche dello stadio (e quando si parla di tifosi, si parla delle associazioni dei tifosi, quella specie di sindacati piuttosto diffusi in Inghilterra, ma che tuttavia non rappresentano la totalità dei tifosi di un club).

Il progetto è stato accolto con gelo dalla Premier che, mantenendo l’aplomb più british possibile, ha comunicato che apprezzano «l’impegno del Governo per proteggere il continuo successo della Premier League». Ma... «È fondamentale che la regolamentazione non danneggi il gioco o la sua capacità di attrarre investimenti e accrescere l’interesse per il nostro gioco». Tradotto: gli investitori stranieri, che hanno fatto grande la Premier, non sono esattamente entusiasti che il business venga gestito dal Governo, e non solo perché i fondi americani sono tendenzialmente allergici a qualsiasi ingerenza dello Stato nell’iniziativa privata, ma anche perché in questo momento storico in Inghilterra si sono succeduti una serie di governi disastrosi. «La Premier è uno dei pochissimi business che hanno funzionato meglio dopo la Brexit. E non per merito della Brexit», scriveva un commentatore economico qualche mese fa. Ora si registrano molti timori all’idea che un ente governativo metta le mani sul settore che fattura brillantemente 6 miliardi di sterline all’anno (senza indotto). Anche perché l’ente sarebbe a spese dei club di Premier che dovrebbero sborsare circa 30 milioni per mantenere il carrozzone e, soprattutto, la prima azione dell’ente sarebbe di aumentare la solidarietà verso le serie inferiori, attualmente al 15%, ma da implementare - secondo alcune stime - fino al 25%. Un +10% che varrebbe 600 milioni con cui foraggiare gli altri campionati. Il rischio più temuto in Premier adesso è una frenata (se non proprio un’inchiodata) degli investimenti dall’estero soprattutto dagli Usa (che possiedono 8 club in Premier) per il terrore di vedere nazionalizzato il loro business. Ma la situazione potrebbe preoccupare anche il Cio, che da sempre vigila sulle ingerenze politiche nello sport (ne sappiamo qualcosa noi che abbiamo rischiato di andare senza bandiera a Tokyo) e un ente governativo di quel tipo limiterebbe in modo piuttosto clamoroso l’autonomia del calcio inglese e della stessa Federazione, quella che in teoria avrebbe quel ruolo e quelle mansioni. Si battaglierà, insomma.