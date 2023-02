Infantino festeggia i 7 anni alla guida della Fifa: "Obiettivo rendere il calcio globale"

Alla vigilia del Best Fifa Football Awards, in programma lunedì alle 21 a Parigi, il presidente della Fifa Gianni Infantino, con un video postato su Instagram, ha voluto festeggiare i sette anni alla guida della massima organizzazione mondiale del calcio: "Sette anni fa sono stato eletto per la prima volta presidente della Fifa. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno fatto parte di questo viaggio rivoluzionario e mi hanno aiutato a rendere la Fifa un'organizzazione migliore, adatta allo scopo di rendere il calcio veramente globale e unire il mondo attraverso questo nostro meraviglioso sport. Brindiamo al futuro e a molti altri anni per continuare a far crescere il bellissimo gioco".