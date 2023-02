Adriana Lima è la nuova Fifa Global Fan Ambassador: "Vive per il calcio"

Grandi novità per Adriana Lima: la top model, attrice e imprenditrice brasiliana, è stata nominata prima ambasciatrice mondiale della Fifa per i tifosi. A spiegare il motivo di tale decisione è stato Gianni Infantino, che ha detto: "Adriana trasmette immediatamente il suo calore, la sua cordialità e disponibilità, e la sua passione per il nostro sport. Vive per il calcio e per questo può essere anche un ottimo tramite tra la Fifa e i tifosi di tutto il mondo".