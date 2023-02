Messi vince il The Best Fifa. Scaloni batte Ancelotti: tutti i premi

PARIGI (Francia) - Cerimonia di gala per la consegna dei Best Fifa Awards dove a trionfare con il premio di miglior giocatore è Lionel Messi. La Pulce chiude un 2022 da leggenda, con la conquista della Coppa del Mondo che ha portato il ct Scaloni a ricevere il premio di milgior allenatore dell'anno. Una cerimonia inaugurata dal presidente della Fifa, Gianni Infantino che ha voluto ricordare, in apertura, tre grandi campioni scomparsi nell'ultimo anno. "Ci sono stati momenti tristi nell'anno - ha detto il numero 1 del calcio internazionale - che si è concluso da poco. Abbiamo perso Sinisa Mihajlovic, Gianluca Vialli, che ricordiamo per il loro sorriso e il loro coraggio. E poi il Re, Pelé. Pelé è il calcio, semplicemente il calcio. Lo abbiamo perso, ci manca molto ma è eterno ed èsempre con noi".

Fifa Awards, Messi il miglior giocatore

Lionel Messi è il miglior giocatore del mondo per il 2022: va al fuoriclasse argentino del Paris Saint Germain il "Best Player Fifa Award". Dopo le ultime due edizioni assegnate a Lewandowski, la Pulce si aggiudica per la settima volta in carriera il riconoscimento grazie a un'annata che lo ha visto trionfare in Ligue 1 col Psg ma, soprattutto, guidare la Seleccion alla vittoria nei Mondiali in Qatar. Battuta la concorrenza del compagno di squadra e rivale nella finale della Coppa del Mondo, Kylian Mbappé e di Karim Benzema, campione di Spagna e d'Europa col Real Madrid e premiato lo scorso ottobre col Pallone d'Oro. Alexia Putellas è la miglior giocatrice del mondo 2022, la calciatrice spagnola del Barcellona bissa il successo dello scorso anno e ha la meglio sull'inglese dell'Arsenal Beth Mead e sulla statunitense Alex Morgan.

Fifa Awards, Scaloni miglior allenatore

Lionel Scaloni è il miglior allenatore del mondo per il 2022, il tecnico che ha guidato l'Argentina al titolo mondiale in Qatar e che proprio oggi ha rinnovato il contratto con la Federcalcio argentina fino al 2026, ha avuto la meglio su Carlo Ancelotti, reduce dal double Liga-Champions col Real Madrid, e Pep Guardiola, campione d'Inghilterra col Manchester City. Sarina Wiegman si aggiudica il premio di miglior allenatore del 2022 nel calcio femminile: l'allenatrice olandese che ha guidato l'Inghilterra alla vittoria dell'ultimo Europeo è stata preferita a Sonia Bompastor, tecnico del Lione vincitore dell'ultima Champions, e Pia Sundhage, ct del Brasile.