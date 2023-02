Chi è il peggior calciatore dell’anno? I 12 candidati al The Worst

Dal FIFA The Best al Marca The Worst il passo è breve. Il quotidiano spagnolo, ormai da diversi anni, risponde così al premio vinto da Leo Messi nella serata di lunedì: nominando il peggior giocatore dell’anno. Siamo ancora alle fasi iniziali, quella delle votazioni, e non c’è ancora il “vincitore”: i candidati in lizza per il tutt’altro che ambito premio sono dodici. Con un po’ di Serie A, passata e presente.