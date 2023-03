Lutto nel calcio, è morto Fontaine: aveva 89 anni

TORINO - Se ne va una leggenda del calcio. È morto all'età di 89 anni Just Fontaine, ex attaccante francese che nel 1958 segnò ai Mondiali di Calcio disputati in Svezia 13 gol con la maglia della Francia, ancora oggi un record per una fase finale della Coppa del Mondo. A rendere nota la notizia sono stati i familiari.