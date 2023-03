Il Pink Floyd Football Club: i 50 anni di The Dark Side of the Moon

MILANO - Oltre a suite orchestrali, maiali volanti e capolavori rimasti scolpiti nell’immaginario popolare, rotolava anche un pallone nel mondo dei Pink Floyd. «Era sempre con noi, non mancava mai nelle nostre tournée in giro per il mondo», ha rivelato Roger Waters che, nel curriculum, ha - insieme a David Gilmour e Nick Mason - pure un’incrollabile fede per l’Arsenal. Prima di trasferirsi a New York («Oggi le partite le vedo in tv e non più allo stadio»), il bassista, nonché mente creativa dei Floyd, era assiduo frequentatore di Highbury dove amava perdersi tra i tifosi normali, come raccontato da Connor McKnight, giornalista per “Zig Zag”, una fanzine molto popolare nella Londra degli anni ‘70. Suo vicino di seggiolino era un lungagnone che sembrava quasi imperturbabile pure quando l’Arsenal segnava. Dopo mesi passati fianco a fianco, Connor gli chiese di cosa si occupasse nella vita. «Sono musicista, suono in un gruppo chiamato Pink Floyd», rispose Waters facendo sobbalzare il cuore a chi - pur scrivendo giornalmente di lui, non lo aveva neppure riconosciuto.

LA KOP IN FEARLESS

Nonostante l’amore di tre quarti del gruppo per i Gunners, l’unico, tangibile, omaggio nel repertorio floydiano al calcio è stato però un tributo alla Kop, la curva del Liverpool, e al “You’ll Never Walk Alone” registrato per sovrapporsi

con la musica agli ultimi trenta secondi di Fearless (Meddle, 1971). Attimo catturato all’ingresso in campo nel derby. non sfugge nella registrazione il coro “Everton, Everton” sovrastato dai fischi di Anfield.

FENDER E “FIRST ELEVEN”

Ma i Pink Floyd piaceva soprattutto giocarci a calcio, tanto che - per rendere ancora più bizzarra la loro vita in tour - crearono il Pink Floyd Football Club, meglio conosciuto come “First Eleven”, sicuramente la squadra più psichedelica che la storia di questo sport (mica c’era l’antidoping...) abbia conosciuto. Portiere era un certo Roger... Waters che, amando sempre distinguersi dalla massa, aveva scelto di piazzarsi tra i pali (l’altezza lo aiutava nelle uscite, nonostante una tecnica alquanto approssimativa). Mason, batterista della band, faceva il metodista davanti alla difesa - e, narrano i biografi del gruppo, usciva sempre dal campo stravolto per la fatica -, mentre Richard Wright, tastierista della band, svolazzava sulla fascia sinistra da buon terzino. David Gilmour infine giocava all’ala destra, dimostrando molto più talento con la Stratocaster piuttosto che nel tentativo, spesso vano, di saltare gli avversari.

QUEL 4-0 DAI MARXISTI

Magliette biancoblù come i calzettoni, pantaloncini blu e groupie trasformate in avvenenti cheerleaders vestite da una maglietta in cui erano stampate due stelle sotto la scritta “PF FC”: la foto del “First Eleven”, su idea di Storm

Thorgerson (che in campo era regista e nel mondo floydiano l’uomo che ha curato tutte le iconiche copertine del gruppo), venne utilizzata come copertina per “A Nice Pair”, una raccolta edita da Emi nel 1973 dopo lo strepitoso successo di “The Dark Side of the Moon” (che proprio oggi festeggia i 50 anni dall’uscita) contenente i primi due album del gruppo, “The piper at the gates of dawn” e “A saucerful of secrets”. E pazienza se la foto

venne scattata prima di un 4-0 subìto da una squadra di marxisti

del North London...

QUIET DESPERATION

Dell’undici, oltre a i quattro Floyd e Thorgerson, facevano parte altri personaggi legati a doppio filo alla band. C’erano il manager (Steve O’Rourke), Arthur Max, tecnico delle luci, Chris Adamson, road manager ma pure l’uomo che parla all’inizio di “The dark side of the moon”, Tony Howard (agente musicale), Bob Richardson e Peter Watts, entrambi roadie. La voce di quest’ultimo - padre dell’attrice Naomi Watts, scomparso nel 1976 - è resa immortale nell’urlo disperato che chiude “Speak to me” e nell’isterica risata nel finale di “Brain Damage”. Una risata che accompagnava pure le psichedeliche partite del Pink Floyd Football Club.