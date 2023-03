Minacce a Messi e famiglia: spari contro un supermercato a Rosario

BUENOS AIRES (Argentina) - A dicembre l'Argentina si è inginocchiata ai suoi piedi per conquistare la Coppa del Mondo che mancava dal 1986, Lionel Messi è stato il capitano trascinatore dell'albiceleste in Qatar, ma in patria è successo qualcosa di incredibile per la Pulce. Nella sua città natale, a Rosario, sono arrivate le minacce per il diez della Seleccion e per tutta la sua famiglia: ecco cosa è accaduto.