La Nazionale Italiana Comunicazione Digitale presenta la nuova divisa Givova

Una nuova stimolante avventura. La Nazionale Italiana Comunicazione Digitale ha siglato una partnership triennale con Givova - celebre marchio italiano di abbigliamento sportivo e di accessori per lo sport - che sarà il nuovo sponsor tecnico fino al 2026. La sinergia è accompagnata dalla creazione di una maglia che riprende i colori del digitale, il rosa e l’azzurro. La divisa verrà inaugurata in occasione della prima edizione della Digital Cup , l’evento organizzato da PA Social e da Fondazione Italia Digitale.

La Digital Cup

L’obiettivo è unire la popolarità del calcio con i temi e le opportunità del digitale. Ogni appuntamento sportivo della Nazionale Italiana Comunicazione Digitale è infatti accompagnato da iniziative di divulgazione e sensibilizzazione sul digitale. La Digital Cup 2023 si terrà il prossimo 30 marzo a Coverciano con la sfida tra Nazionale Italiana Comunicazione Digitale e Nazionale Italiana Cantanti. L’iniziativa è sostenuta dai partner Hootsuite, Affidea, Givova, Drivalia, Voda, Mate, Abaco, con il patrocinio di FIGC, Regione Toscana e Comune di Firenze, in collaborazione con Repubblica Digitale e Museo del Calcio e la media partnership di Radio Bruno.

Non solo la maglia

La nuova partnership con Givova, permetterà alla Nazionale Italiana Comunicazione Digitale di disporre di un kit tutto personalizzato: la divisa completa, corredata di pantaloncini e calzettoni, una tuta e la borsa. La Digital Cup 2023 si propone inoltre di sostenere le attività dei Punti Luce di Save The Children, centri diurni di alta densità educativa che sorgono nei quartieri e nelle periferie maggiormente svantaggiate delle città per offrire opportunità formative ed educative gratuite a bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni. All’interno di questi spazi, i minori e le loro famiglie possono usufruire di diverse attività tra cui il sostegno allo studio, laboratori artistici e musicali, la promozione della lettura, l’accesso alle nuove tecnologie e la formazione all’uso dei new media.

Francesco Di Costanzo, presidente di Fondazione Italia Digitale e Associazione PA Social: “Siamo molto contenti di avere un nuovo partner come Givova con una collaborazione pluriennale che ci permetterà di portare avanti numerose iniziative comuni. La nuova maglia e il kit sportivo rappresentano, fin dai colori, il nostro intento di rendere il digitale popolare, anche grazie al mondo del calcio”.

Giovanni Acanfora, presidente Givova: “Givova è particolarmente orgogliosa di questa partnership e siamo entusiasti che questo connubio sia ufficializzato in occasione di un evento importante come la Digital Cup 2023 che vedrà in campo la Nazionale Italiana Comunicazione Digitale e Nazionale Italiana Cantanti, cui siamo legati da anni con professionalità, affetto e stima. Ancora una volta saranno protagonisti lo sport e la solidarietà, nostri punti fondanti da sempre, ma stavolta con un valore aggiunto, il digitale con tutte le sue opportunità. Il mio augurio è che questa possa essere solo la prima di una lunga serie di iniziative, che Givova sarà onorata di supportare”.