A chi non piace più questo calcio?

Su un fatto sono tutti d’accordo: così non può più funzionare. Poi il pensiero è declinato in modo diverso, c’è chi parla di «sistema non più adatto al futuro» ( Andrea Agnelli ), chi vede necessario «un elettroshock al sistema» ( Gabriele Gravina ), chi ipotizza un suo «intervento per il miglioramento della trasparenza, l’efficienza della giustizia sportiva e dei modelli di gestione» ( Andrea Abodi ), chi senza troppi di giri di parole sentenzia: «Il calcio è morto». Da uomo di cinema, Aurelio De Laurentiis poteva aggiungere: «E anche io non mi sento tanto bene», ma la verità è che in questo momento pochi si sentono bene come il presidente del Napoli stellare. Eppure anche lui non vede un futuro roseo per il calcio e pensa a una competizione nuova, europea, da dieci miliardi di euro e con un format ancora fumoso, ma che deve essere più avvincente di quelli attuali, in particolare di Europa e Conference League che a De Laurentiis proprio non piacciono.

Nessuno cambia le cose

Ora, è buffo constatare come ci siano sempre più persone a sentire l’esigenza di una nuova competizione europea, la necessità di ridurre il numero e aumentare la qualità delle partite, l’urgenza di cambiare alcune regole del sistema per renderlo più sostenibile e una generale preoccupazione per quello che potranno diventare i campionati nazionali data l’espansione sempre più invadente e vorace della Premier League. Buffo perché poi nessuno fa o riesce a fare nulla per cambiare le cose e le cose rischiano di cambiare da sé, con effetti meno governabili. Raccontano, per esempio, che a Roma si respiri un’aria pesantissima. C’è chi vuole una linea durissima nei confronti della Juventus, con il fine di marginalizzarla dal calcio che conta per parecchi anni e c’è chi pensa che esagerare con i bianconeri provocherebbe un effetto boomerang esiziale per il sistema calcio del nostro Paese, vuoi perché sulle plusvalenze ci sono davvero poche coscienze pulite nel nostro pallone e pochissima voglia di scagliare la prima... penalizzazione; vuoi perché fatti due calcoli, la Juventus fa girare troppi interessi e troppi soldi per rinunciarvi.

Il ruolo della Figc

In mezzo a questa tenaglia c’è la Federazione Italiana Giuoco Calcio, schiacciata dalle aspettative di condanna (generate da una narrazione true crime dell’inchiesta Prisma) e dalla necessità di mantenere la credibilità della giustizia sportiva, quindi del sistema, almeno al minimo sindacale. Nel frattempo, in giro per l’Europa scoppiano scandali come pop corn: il Manchester City, il Barcellona, il Benfica, perfino Nasser Al Khelaifi, presidente qatarino del Psg, è indagato dalla magistratura parigina (per sequestro e torture...). Dove andremo a finire, a questo punto, non è una domanda retorica, ma l’unica da porsi o da porre a chi occupa oggi posizioni di governo nel calcio, nella speranza che stia pensando a una qualche risposta e non a come essere rieletto e rimanerci, in quella posizione.