Roma Caput Mundi: in trionfo le Under della Lnd

FRASCATI - La Rappresentativa Under 18 Lnd è la vincitrice della sedicesima edizione del torneo internazionale Roma Caput Mundi. Nella finale tutta italiana contro il Comitato Regionale Lazio, i ragazzi di mister Giannichedda hanno superato di misura i pari età della selezione di Macidonio grazie al destro vincente di Leonardo Caprio al 34’ del secondo tempo. Trionfo nel torneo femminile anche per l’Under 20 di Marco Canestro che si conferma campione per il secondo anno di fila. Battute in finale le montenegrine dell’Ekonomist per 4-0: doppietta di Alice Coppola (Roma Calcio Femminile), Giada Catena (Jesina) e autorete di Nikcevic.

La gara dei ragazzi di Giannichedda

Match dai due volti quello visto al Comunale VIII Settembre di Frascati, dove a un primo tempo povero di grandi emozioni sono seguiti quarantacinque minuti densi di occasioni con un finale da brividi. L’ingresso in campo di Caprio nella ripresa è stata la scossa d’adrenalina che ha acceso la sfida: l’attaccante della Sangiovannese si è reso subito pericoloso con un tiro sporcato dalla retroguardia laziale finito sulla traversa, per poi freddare Salvati con un tiro potente dai venticinque metri. Il vantaggio ha innescato la reazione degli avversari, per due volte clamorosamente vicini al pari con Maccari: il primo tentativo dal dischetto dell’attaccante del Fiumicino finisce sul palo, nel secondo caso è fortunato Rossi quando il pallone respinto male dal portiere tocca la traversa e poi la linea di porta. Grazie a questo risultato l’Under 18 LND scrive per la quinta volta il proprio nome nell’albo d’oro della competizione, già vinta nelle edizioni del 2009, 2014, 2015 e 2019. Oltre al trofeo, c’è un altro dato significativo che premia l’esperienza della selezione di Giannichedda: nel computo delle reti nelle quattro gare disputate ben otto gol realizzati e appena uno subito. “In questo successo c’è tutto il merito dei ragazzi e dello staff che ci hanno creduto fin dal primo giorno - ha commentato il tecnico a fine gara - Senza l’alchimia che si è creata non sarebbe stato possibile raggiungere l’obiettivo. Lo spirito del collettivo è stata la chiave di tutto”. Così come nelle altre tre finali nel 2014, 2015 e 2019, alla Rappresentativa laziale non è riuscito invece riscattarsi nel confronto con la selezione nazionale della LND. Rimane tuttavia per i ragazzi di Macidonio la consapevolezza di aver disputato un torneo di alto livello contro scuole calcistiche importanti, gratificando l’impegno di tutto il Comitato Regionale nell’organizzazione di una manifestazione riconosciuta in tutto il Mondo.

Abete: «Un premio per il nostro movimento»

Non sono tardate ad arrivare le congratulazioni del presidente Lnd Giancarlo Abete: “Al di là del risultato finale, il fatto che ci fossero le due formazioni italiane a giocarsi il titolo è il premio migliore per il nostro movimento. Soddisfazione doppia se consideriamo anche il successo ottenuto dalle ragazze dell’Under 20 nella competizione femminile. I campionati dilettantistici sono un enorme bacino di talento da cui i professionisti possono tranquillamente andare ad attingere, abbiamo tanti ragazzi e ragazze che meritano di fare il salto”. Dello stesso avviso il capo delegazione dell’Under 18 Saverio Mirarchi: “Si chiude con un trionfo di tutto il calcio dilettantistico, il progetto legato alle rappresentative è in fase continua di crescita. Al Comitato Regionale i miei complimenti per l’organizzazione di un torneo dall’alto valore tecnico e sociale che attraverso lo sport lega tanti popoli”. A premiare le formazioni e la terna arbitrale il presidente del CR Lazio Melchiorre Zarelli insieme al vicario Franco Cerro, i consiglieri regionali Vincenzo Calzolari e Giancarlo Bersanetti e il presidente del CRA Lazio Giulio Dobosz.