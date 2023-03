Andrea Compagno, dalla Steaua Bucarest all'Italia: "Mancini lo convoca", l'annuncio

Un nuovo attaccante per l'Italia: in vista delle qualificazioni all'Europeo, con i match contro Inghilterra e Malta in programma a fine marzo, Roberto Mancini è pronto ad affidarsi a un nuovo centravanti. Si tratta di Andrea Compagno, classe 1996 in forza alla Steaua Bucarest. Ad annunciarlo è stato proprio il direttore generale del club romeno, Mihai Stoica.

Compagno con l'Italia Queste le parole del dg: "È raro che io mi emozioni così. Avremo un calciatore della nostra squadra nella nazionale Campione d'Europa in carica: Compagno giocherà con l'Italia. È un calciatore serio, raramente ne ho visti così. Quando me l'hanno detto ho chiesto se fosse uno scherzo: mai avevamo avuto un giocatore in una nazionale così importante". Un annuncio arrivato prima della diramazione ufficiale dei convocati da parte del ct Roberto Mancini.