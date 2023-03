Ceferin, stipendio in aumento: quanto guadagna il presidente Uefa

Cresce ancora lo stipendio di Aleksandr Ceferin. Nonostante le polemiche nate parallelamente all'annuncio della Superlega, con il report finanziario pubblicato dalla Uefa relativo alla stagione 2019-2020 che mostrava dati in aumento, il presidente del massimo organo calcistico europeo ha percepito un salario maggiore anche in quella 2020-2021. Il tutto mentre è in attesa della conferma - prevista ufficialmente per il prossimo 5 aprile - da numero uno della federazione.