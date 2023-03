Torino-Bologna, Serie A: il pronostico è una combo

Passo da Champions nelle ultime dieci giornate di Serie A per il Bologna di Thiago Motta . La squadra rossoblù è reduce dalla meritata vittoria sull'Inter , la quarta nelle ultime cinque giornate. Il prossimo ostacolo ha il volto arrabbiato di Juric : il suo Torino ha giocato bene il derby contro la Juve che però non ha aggiunto punti alla classifica . Partita vera quindi allo Stadio Olimpico Grande Torino , fischio d'inizio lunedì alle 20.45.

Torino-Bologna, fai il tuo pronostico

Può starci il Goal, la quota è conveniente

In casa la squadra di Juric non ha mai segnato nè subìto più di due reti e proprio di recente, contro la Cremonese, il Toro ha fatto registrare il primo Over 3,5 tra le mura amiche.

Il Bologna ha trovato una buona solidità difensiva lungo il cammino, che unita alla regolarità in zona gol ha portato i felsinei a vincere (tra l'altro) le ultime tre trasferte contro Udinese, Fiorentina e Sampdoria tutte con lo score di "1-2".

All'andata vinse il Bologna in rimonta per 2-1 e questo darà ulteriori motivazioni ai granata nel tentativo di acciuffare la vittoria, quotata a 2.40 contro il 3.40 (di media) assegnato al segno 2.

Il pronostico di Torino-Bologna è una combo: 1X+Multigol 1-4 a 1.65. Non è uno degli esiti ritenuti più probabili dai bookie ma il Goal, al doppio della posta, ci può stare.