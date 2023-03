Stramaccioni a sorpresa: “Cassano meglio di Del Piero sulle giocate pure”

Stramaccioni e il paragone Cassano-Del Piero

L'ex allenatore dell'Inter spende parole al miele per il talento di Bari Vecchia: "Cassano io l'ho respirato in due momenti - prosegue -. Uno nella Roma, perché io ero al settore giovanile, e il giocatore che arriva da Bari è qualcosa di incredibile. Noi abbiamo visto l'anno di Totti e Cassano, quando giocavano come due punte, pur non essendole, sparivano i palloni, facevano delle giocate che si capivano solo loro. Ricordo quel 4-0 alla Juventus, in cui hanno prodotto una serie di giocate incredibili. Poi l'ho avuto da giocatore (all'Inter ndr). Con lui ho visto delle cose che non ho più visto". Il paragone con un'icona, come definito dallo stesso Stramaccioni, come Del Piero, accende i social e tra i commenti c'è chi la pensa esattamente come l'ex tecnico nerazzurro, mentre altri ritengono improponibile un parallelo tra i due.