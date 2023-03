Finalmente gli arbitri spiegheranno le loro decisioni (anche se ci vorrà ancora un anno)

Finalmente gli arbitri spiegheranno in diretta le loro decisioni agli spettatori e ai telespettatori dopo avere visionato le immagini al Var. Era ora, verrebbe da dire, se non si sapesse che bisognerà aspettare ancora un anno, per via della sperimentazione di dodici mesi prevista dall'Ifab che culminerà nel mondiale per club in Marocco (12-22 dicembre). È, l'Ifab, l'International Football Association Board, ovvero il massimo consesso preposto dalla Fifa a decidere se e quando modificare le regole del calcio. Ciò che conta, tuttavia, è avere preso una risoluzione di portata rivoluzionaria . Quante volte, in passato, abbiamo detto e abbiamo chiesto ai direttori di gara di motivare le ragioni di un rigore dato o negato, di un'espulsione mancata o affrettata , eccetera eccetera. E quante accese polemiche, quante roventi discussioni si sarebbero evitate se, nel periodo ante tecnologia, la casta del fischietto non si fosse chiusa a riccio, evitando qualunque tipo di confronto, a cominciare da quello con chi paga il biglietto.

I cambiamenti

Vivaddio, molte cose sono cambiate in meglio. In principio c'è stata la tecnologia di porta o goal line technology (prima competizione ufficiale in cui è stata usata: il mondiale per club 2012, a ruota, Confederations Cup 2013 e Mondiali 2014; in Serie A è stata introdotta nella stagione 2015-2016). Poi è venuto il tempo del Var, la videoassistenza arbitrale o Video Assistant Referee e dall'Avar, l'assistente del Var (Assistant Video Assistant Referee), comparsi per la prima volta nel mondiale per club 2016 e, in Serie A, dalla stagione 2017-2018. Il 18 gennaio, scorso a Riyad, in occasione della finale di Supercoppa italiana Milan-Inter, ha debuttato il fuorigioco semiautomatico. Nel giro di un anno, nuovo passo in avanti: gli arbitri che spiegano le loro decisioni al pubblico, in diretta sui maxischermi dello stadio e in tv. Al meglio non c'è mai fine.