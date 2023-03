Trump e Inter, clamoroso Tacopina: "Se lo provoco compra in un minuto!"

"Se lo sfidassi e gli dicessi 'non vincerai mai niente con l'Inter', allora probabilmente comprerebbe l'Inter per dimostrarmi che mi sbagliavo!". Così, in un'intervista concessa ad Italian Football Podcast, il patron della Spal Joe Tacopina parla di Donald Trump, dal quale è stato recentemente assunto nelle vesti di avvocato: “Gli piace un po' il calcio - prosegue l'italo-americano in riferimento all'ex presidente degli Stati Uniti -. Il golf è molto di più la sua passione. Non è un appassionato tifoso di calcio, ma ne capisce e gli piace lo sport".