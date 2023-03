Portanova, sfogo social dopo la condanna per stupro: "Fornirò nuove prove"

Novità su Manolo Portanova e il caso di violenza. Il calciatore venne condannato in rito abbreviato a 6 anni per violenza sessuale di gruppo. Il giudice di Siena, Ilaria Cornetti , ha reso note le motivazioni nelle scorse. Tra i vari passaggi emerge come secondo il gup la ragazza la notte fra il 30 e il 31 maggio 2021 "manifestò la propria volontà di voler avere un rapporto sessuale solo con Manolo e di non volerne uno di gruppo con i quattro ragazzi". Una volontà che fu espressa "in modo ripetuto e inequivocabile"; "il suo dissenso è stato sin da subito, e per tutta la durata del rapporto sessuale di gruppo, evidente e manifesto". Dunque tramite queste assunzioni è "raggiunta la prova della responsabilità penale degli imputati".

Il commento di Portanova

Il calciatore ha affidato ad una storia su Instagram il suo pensiero sulla vicenda: "Ho superato tante difficoltà nella mia vita ma mai mi sarei immaginato di dover affrontare un periodo come questo. Sento e leggo una storia che non conosco, che non si avvicina lontanamente alla realtà e mi chiedo ogni giorno perché è successo a me. Presto ci sarà modo di dire la mia versione documentando con PROVE e non con ipotesi. Per la mia famiglia, per il mio club, per la mia vita. Credevo che rimanere in silenzio e dar fiducia alla giustizione fosse la cosa giusta ma adesso purtroppo mi sono reso conto che il silenzio ha presentato un conto troppo salato che non sono più disposto a pagare. A presto, vi abbraccio".