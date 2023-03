Galbiati, Capello in lacrime: "Ho perso un fratello"

"Ho perso un amico, un grande allenatore che era amato dai giocatori per quello che faceva per loro. Li allenava per migliorarli. È stata una fortuna incontrarlo e averlo come secondo". Così, dagli studi di Sky Sport, Fabio Capello ricorda il suo storico vice Italo Galbiati, deceduto oggi all'età di 85 anni. Insieme hanno condiviso tantissimi anni di carriera a altrettante vittorie. Dal Milan allo scudetto del 2001 con la Roma, poi anche le esperienze all'estero con il Real Madrid e le nazionali di Inghilterra e Russia. Il sodalizio non si interruppe nemmeno nel periodo juventino di Capello, dal 2004 al 2006. "Lui ti aiutava ed era l’uomo in più per tutti - continua il tecnico di Pieris -. Non portava mai i problemi ma li risolveva prima. Tutti i giocatori che ha allenato mi hanno chiamato oggi, da Roberto Carlos a Butragueno".