Botta all’Uefa dalla Corte di giustizia: "Le liste discriminano i lavoratori"

«I sistemi in cui tra i giocatori del vivaio rientrano non solo quelli formati dal club interessato ma anche quelli di altri club della stessa lega nazionale non sono compatibili con le norme sulla libera circolazione»: a stabilirlo è l’avvocato generale della Corte di Giustizia, Maciej Szpunar. L’avvocato generale afferma che le norme sui giocatori del vivaio possono determinare una discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini di altri Stati membri. «Sulla base di tali norme, l’Union royale belge des sociétés de football association (Federazione calcistica del Belgio; «URBSFA») ha adottato prescrizioni sostanzialmente analoghe per i club calcistici che partecipano alle divisioni del calcio professionistico. Tuttavia, al contrario delle norme Uefa, quelle belghe non impongono che quattro giocatori del vivaio su otto siano stati formati dal club di cui trattasi. Dinanzi al Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese (Belgio), UL (un calciatore professionista) e l’Anversa (una società di calcio professionistico) affermano, in sostanza, che le norme dell’UEFA e dell’URBSFA sui giocatori del vivaio violano la libertà di circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione. Secondo dette parti, tali norme limitano la possibilità per un club di calcio professionistico di ingaggiare giocatori che non soddisfano il requisito di radicamento locale o nazionale, e di schierarli in campo in una partita (...).