Lineker sospeso dalla Bbc per un post contro il governo: l'annuncio di Wright

TORINO - E' dura la decisione della Bbc nei confronti di Gary Lineker: sospensione dal ruolo di presentatore di Match of the Day dopo il tweet in cui aveva criticato il governo inglese per la politica sui migranti, paragonata a quella del Terzo Reich. L'ex attaccante della nazionale inglese aveva duramente contestato il nuovo disegno di legge sull’immigrazione messo a punto dal governo britannico guidato da Rishi Sunak che punisce i richiedenti asilo che arrivano nel paese illegalmente attraverso il canale della Manica. Questo il tweet: "Siamo oltre l’orrido. Noi accogliamo già pochi migranti rispetto agli altri grandi Paesi in Europa. Fantastico, vedo che la libertà di opinione per chi ha idee contrarie al comando è sempre promossa. Questa politica è solo crudele, diretta ai più vulnerabili, non così diversa da quella usata dalla Germania negli Anni Trenta. E poi sarei io quello che ha superato i limiti?".

Lineker sospeso dalla Bbc per un post contro il governo

Il caso ha sollevato un polverone in Inghilterra dove molti hanno difeso il diritto a esprimere la propria opinione. In supporto del collega è corso un altro grande ex attaccante, Ian Wright, altra presenza fissa nello show sin qui condotto da Lineker. L'ex Arsenal ha fatto sapere di non avere intenzione di partecipare al programma: "Tutti sanno cosa significhi per me, ma ho detto alla Bbc che non ci sarò domani. Solidarietà"."La BBC ha avuto discussioni approfondite con Gary e il suo team negli ultimi giorni. Abbiamo detto che consideriamo la sua recente attività sui social media una violazione delle nostre linee guida - ha annunciato la rete pubblica britannica in una nota - La Bbc ha deciso che Lineker dovrà lasciare la conduzione di Match of the Day fino a quando non avremo una posizione concordata e chiara sul suo utilizzo dei social media. Non abbiamo mai detto che Gary non dovrebbe dare opinioni, o che non può avere un punto di vista su questioni che gli stanno a cuore, ma abbiamo detto che dovrebbe tenersi ben lontano dallo schierarsi su questioni politiche di partito o controversie politiche".