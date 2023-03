Grazie a Milan, Roma, Juve e Fiorentina l'Euroboom Italia continua: ora assalto al secondo posto del ranking Uefa

Tre vittorie (in ordine di punteggio e di competizione Roma, Juventus, Fiorentina); un pareggio che ha comunque fruttato la qualificazione del Milan ai quarti di finale della Champions League dopo 11 anni dall'ultima volta; una sconfitta, della Lazio contro l'Az Alkmaar eppure, nonostante l'impresa si annunci ardua, per i biancocelesti le chances di superamento dl turno non sono irreparabilmente compromesse. In Europa il nostro calcio continua a rialzare la testa, alla faccia di quelli secondo i quali l'erba del vicino è sempre più verde e degli inguaribili campioni dell'autocommiserazione. Che il sistema sia assillato da molti e gravi problemi è assodato; che non possano essere né sottaciuti né minimizzati, anche. Ma, vivaddio, bisogna rimarcare questo trend ascensionale che consolida il quarto posto nel ranking generale dell'Uefa, il terzo nel posizionamento stagionale con ottime possibilità di puntare alla seconda piazza. E se la prossima settimana l'onda lunga continuerà in tutte e tre le competizioni, con particolare riferimento alla Champions di Inter e Napoli.