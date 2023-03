Juve, Prandelli su Fagioli: "È il giovane più interessante". Poi l'annuncio

Prandelli sul momento di Vlahovic e i giovani della Juventus

Continua l'astinenza da gol per l'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic (6 partite) analizzata così da Prandelli: "I rigori si possono sbagliare, ma la reazione che ha avuto Vlahovic nei 15 minuti successivi all'errore al dischetto è stata da grandissimo giocatore. Non ha abbassato la testa, ha cercato di fare gol in tutti modi, è stato sfortunato in due situazioni, ma ha comunque contribuito al quarto gol della Juve - aggiunge - Penso sia un giocatore molto molto forte, credo sia più un problema di squadra: se hai un giocatore così devi finalizzare di più, ma soprattutto quando vai sugli esterni non è che bisogna fare finte e controfinte, così per una punta diventa molto complicato". Parole di apprezzamento anche verso i giovani bianconeri, con una preferenza ben precisa: "Sono tutti molto interessanti, ma quello che ha più qualità tecnica secondo me è Fagioli, si vede da come copre palla e come dribbla in mezzo al campo".