Svolta Supercoppa italiana: nuovo format con final four dal 2024!

Come ufficializzato dall’assemblea di Lega Serie A che si è tenuta oggi, la Supercoppa italiana 2024 verrà disputata con il format a quattro squadre , sul modello già sperimentato dalla Spagna. Il format però è libero e potrebbe cambiare nelle successive tre edizioni. Alla Final Four del prossimo anno parteciperanno le prime due classificate del campionato di Serie A e le due finaliste di Coppa Italia. Inoltre, l’assemblea ha assegnato all’ Arabia Saudita quattro delle prossime sei edizioni.

Nuova Supercoppa, le parole di De Siervo

"Abbiamo deciso di accettare l’offerta dell’Arabia per ospitare quattro edizioni di Supercoppa in sei anni. Le prossime due e poi due anni di stop e poi si ritornerà nel Paese. La prossima competizione avrà già quattro squadre, all’interno del format è inserita anche una amichevole sempre all’estero. Scelta format può essere rimessa in discussione in base agli impegni. Stagione prossima 23 milioni, mentre con una gara sola e amichevole cifra pari a 12 milioni. L’amichevole è uno strumento scelto per cercare di aiutare la qualità calcio saudita". E' il commento di Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, sul nuovo format della Supercoppa.