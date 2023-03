Balata componente del comitato di presidenza della Figc

ROMA - L’annuncio dell’inasprimento delle sanzioni per debellare gli episodi di violenza nei confronti degli arbitri, il punto sulla candidatura dell’Italia all’organizzazione del Campionato Europeo del 2032 e l’approvazione all’unanimità del Manuale delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati di Serie A e Serie B femminili per la prossima stagione. Sono stati questi gli argomenti principali affrontati nella riunione odierna del Consiglio Federale, che ha visto anche l’elezione all’unanimità del presidente della Lega B Mauro Balata quale componente del Comitato di Presidenza della Figc: «È il giusto riconoscimento all’impegno della persona – il commento del presidente Gabriele Gravina – e a una componente importante come la Lega B».