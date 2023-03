La classifica delle prime 100 squadre al mondo per valore della rosa

TORINO - Il Cies Football Observatory Weekly Post ha pubblicato l'elenco dei primi 100 club del mondo in base al valore stimato dei rispettivi giocatori in organico, in prestito ad altre squadre o ceduti con una percentuale di vendita. In vetta a questa classifica c'è il Manchester City, con un patrimonio totale stimato di 1,46 miliardi di euro. Completano il podio le spagnole Barcellona e Real Madrid. Per trovare le prime italiane bisogna scendere al 14esimo posto, occupato insieme da Juventus e Napoli con un valore di 443 milioni a testa: i bianconeri però ci arrivano con 48 giocatori, gli azzurri con 29.