Retegui e l'Italia: "Un passo importante per la mia carriera. Grazie a tutti"

TORINO - Non ha resistito, Mateo Retegui: troppo grande l’emozione di vedersi nella lista ufficiale di Roberto Mancini per la doppia sfida di qualificazione a Euro 2024 contro Inghilterra e Malta. Non ha resistito, il nuovo 9 dell’Azzurra e ai microfoni di SportCenter, programma di punta dell’emittente Espn Argentina, ha espresso tutta la sua felicità per la convocazione anticipata in esclusiva europea da Tuttosport mercoledì scorso. «Sono molto felice e orgoglioso di ciò che sta accadendo. Sono al settimo cielo, non solo per me ma pure per tutta la mia famiglia: è un passo molto importante, sono entusiasta che mi sia stata concessa questa opportunità in una delle Nazionali più importanti del mondo. La verità è che devo ringraziare tutti i miei compagni e tutti quelli che hanno reso possibile tutto questo: Estudiantes, Talleres, Boca Juniors e adesso il Tigre, dove Diego Hernán Martínez e i suoi collaboratori mi hanno permesso di migliorare, di accrescere la fiducia nei miei mezzi, di mettermi in mostra, di diventare un giocatore e una persona migliore. A loro devo tutto: questa convocazione è dedicata a voi. Se so già parole in italiano? Per ora sto studiando, vorrei arrivare a Coverciano con una base, un’infarinatura. Che parole ricordo? No, dai, non insistete: sono timido, non mi fate arrossire!».