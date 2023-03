Play2Give e Nazionale Cantanti di nuovo in campo per "Riciclove"

Play2Give Community Project e Terza Categoria con Nazionale Cantanti sono pronti a scendere in campo per “RicicLove”, la prima partita di solidarietà sostenibile che andrà in scena al Centro Sportivo di Via Murri 1, a Monza, martedì 21 marzo, fischio d’inizio alle ore 15:30 con ingresso libero. L’obiettivo dell’evento sarà sensibilizzare il pubblico sul tema del riciclo della plastica e sostenere la Società Cooperativa Sociale La Meridiana, attiva nella cura degli anziani fragili. Il progetto sarà sostenuto da Corepla che, grazie alla collaborazione con Givova, permetterà ai giocatori di sfidarsi sul rettangolo da gioco indossando maglie in PET riciclato da bottiglie in plastica.