Francia, Deschamps: "Rabiot, che prestazioni! Maignan è il titolare"

Clairefontaine-en-Yvelines (Francia) - " La posizione di numero uno va ovviamente a Mike Maignan . La gerarchia è importante. Ma ne parlerò anche con gli altri. Ci sarà una gerarchia per questo incontro, ma potrebbe anche essere diversa per il prossimo giugno. L'esperienza internazionale può essere una risorsa importante". Così Didier Deschamps , ct della Francia, promuove Mike Maignan portiere titolare della sua nazionale visto l'addio di Hugo Lloris . Su Rabiot: "Adrien aveva già fatto cose molto buone prima della Coppa del Mondo. È arrivato con prestazioni di altissimo livello . Rimane importante come sempre", ha detto Deschamps.

Deschamps su Giroud, Theo Hernandez e Mbappé

"Per Theo Hernandez non c’è niente di cui preoccuparsi oggi. Non ha un problema muscolare, la cosa sta facendo il suo corso. Quando ho convocato Giroud per il Mondiale, mi era già stato chiesto se sarebbe stato un titolare o meno. Durante il Mondiale ha migliorato la sua posizione, è uno dei 23 e ce ne sono undici che partiranno dall’inizio contro l’Olanda. Tutti possono giocare. Mbappé capitano? Possibile, è uno degli indiziati", conclude Deschamps, ex centrocampista ed allenatore della Juventus, attuale commissario tecnico della nazionale di calcio francese vice-campione del mondo in carica.