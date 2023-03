Argentina: Di Maria, Dybala, Messi, la foto Mondiale fa il giro del web

BUENOS AIRES (Argentina) - L'Argentina campione del mondo si ritrova, pronta per debuttare con la terza stella sulla maglia il prossimo 23 marzo contro Panama allo stadio Monumental di Buenos Aires, tornando poi in campo il giorno 28 a Cordoba contro Curaçao. Presenti gli juventini Angel Di Maria e Leandro Paredes che, insieme all'ex bianconero Paulo Dybala, all'altra vecchia conoscenza del calcio italiano Rodrigo De Paul, Messi, Lo Celso ed Otamedi, hanno posato in una foto divenuta immediatamente virale sul web.