Tifoso bandito dallo stadio per 40 anni: il motivo è clamoroso!

EINDHOVEN (OLANDA) - Giovedì 23 febbraio 2023, al Philips Stadion di Eindhoven si gioca il ritorno dei playoff di Europa League tra il Psv e il Siviglia - l'andata era finita 3-0 per gli spagnoli - quando ad un certo punto un tifoso invade il terreno di gioco e corre verso il portiere degli ospiti Marko Dmitrovic colpendolo al volto. L'estremo difensore serbo, 90 kg per 194 cm, a quel punto lo ha subito immobilizzato prima che arrivassero gli steward per portarlo fuori dal campo.