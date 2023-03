Buffon, Cassano e la Juventus: la clamorosa rivelazione, “ci ho provato“

" Secondo me a Cassano una squadra come la Juve avrebbe fatto bene . Lo avrebbe migliorato e lo avrebbe reso un giocatore ancora più forte di quello che è stato". Intervenuto alla Bobo Tv, lo storico ex portiere bianconero Gianluigi Buffon svela i 'retroscena' di una famosa trattativa tra la Juventus e Fantantonio : era l'estate del 2005, agli albori del secondo Scudetto conquistato da Fabio Capello e poi revocato da Calciopoli e l'allora direttore generale della società torinese, negli ultimi giorni di mercato, sfiora il doppio colpo dalla Roma Cassano-Amantino Mancini.

Buffon: "Cassano alla Juve sarebbe durato"

"Abbiamo provato a portare Cassano alla Juve. Secondo me, lo conoscevo bene e gli voglio bene, pur con i limiti e le intemperanze, era un talento talmente brillante che meritava di giocare nella Juve e gli avrebbe fatto bene. Stare insieme a noi l’avrebbe migliorato e gli avrebbe fatto fare una carriera migliore. Secondo me sarebbe durato, aveva rispetto di certe persone. Di me, di Giorgio Chiellini, c’era un rapporto di stima. È un competitivo, il calcio lo ama e gli piace dare sfoggio del proprio talento. Quando iniziava a giocare partite di livello, poi capiva che valeva la pena stare zitto ogni tanto", conclude Buffon nel corso del suo intervento sulla Bobo Tv in compagnia di Vieri, Adani, Ventola e lo stesso Cassano.