L’utilizzo del Var e la lezione americana: serve la certezza

TORINO - Un principio cardine dell’Instant Replay, che sarebbe il Var made in Usa, nella patria dei pionieri della tecnologia applicata allo sport, prevede che l’ultima parola spetti all’arbitro. O meglio: la decisione presa sul campo prevale sempre quando non c’è la certezza delle immagini per ribaltarla. Il principio è un cardine che, per esempio, nella Nfl , football professionistico americano, resiste alle annuali riunioni tra proprietari che cambiano le regole per migliorare l’utilizzo della tecnologia, implementarlo e andare al passo con i tempi. Anche a San Siro l’arbitro Chiffi ha avuto l’ultima parola, anche se non tutti l’hanno capito: è rimasta la decisione che lui ha preso sul campo, perché le immagini scansionate e analizzate in oltre 4 minuti di controllo alla centrale Var di Lissone non hanno portato al ribaltamento della decisione, in quanto, in assenza di certezza, resta la scelta effettuata sul campo.