Adebayor si ritira a 39 anni: "È stato un viaggio incredibile"

A 39 anni, compiuti lo scorso 26 febbraio, Emmanuel Adebayor ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo . A dare l'annuncio ufficiale è stato lo stesso attaccante togolese attraverso un video postato sui propri social dove si vede lui dietro la scrivania intento a scrivere sul computer. Intanto passano le immagini dei suoi gol e le istantanee più significative della sua carrriera, caratterizzata da tanti cambi di maglia. "Dagli alti ai bassi, la mia carriera di atleta professionista è stata un viaggio incredibile. Grazie a tutti i tifosi per esserci stati in ogni momento. Mi sento così grato per tutto, ed emozionato per quello che verrà!", scrive.

La carriera di Emmanuel Adebayor

Nonostante abbia indossato, tra le altre, le divise di Arsenal, Manchester City, Real Madrid e Tottenham, Adebayor ha messo in bacheca solamente la Coppa di Spagna del 2011 con i Blancos. Per lui le soddisfazioni più grandi sono arrivate con la nazionale, portata fino alla fase a gironi del Mondiale 2006 in Germania. A impreziosire il suo palmarès anche il Pallone d'Oro africano vinto nel 2008 e l'elezione come miglior calciatore togolese per 9 anni di fila, dal 2005 al 2013. In carriera ha anche giocato per Metz, Monaco, Crystal Palace, Basaksehir, Kayserispor, Olimpia Asuncion e Semassi.