Mbappé nuovo capitano della Francia a Euro 2024

PARIGI (FRANCIA) - Kylian Mbappé è il nuovo capitano della Francia in vista degli Europei del 2024. L'attaccante del Psg è stato indicato dal ct dei transalpini Didier Deschamps nel corso del ritiro di Clairefontaine come successore di Hugo Lloris che lascia la nazionale. A soli 24 anni, l'ex Monaco raccoglie il testimone del portiere del Tottenham e guiderà i Galletti alla prossima manifestazione continentale. A contendergli la fascia l'attaccante dell'Atletico Madrid Antoine Griezmann, promosso come vice. La stella del Psg è stato grandissimo protagonista dei Mondiali in Qatar dove ha messo a segno 8 reti (2 su rigore) laureandosi capocannoniere della manifestazione. Le tripletta in finale contro l'Argentina non è però bastata alla selezione di Deschamps per confermarsi campione del mondo. Il prossimo obiettivo è Euro 2024, quando in Germania guiderà la Francia con la fascia di capitano al braccio.