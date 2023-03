Russia, il calcio vuole tornare: "Trattiamo con Uefa e Fifa"

TORINO - Il vice segretario generale della federcalcio della Russia, Denis Rogachev, ha affermato che sono attualmente in corso trattative con Fifa e Uefa per il graduale ritorno del calcio sulla scena internazionale: “Non posso aggiungere nulla di nuovo. È stato creato un gruppo di lavoro. C'è un processo di negoziazione sul ritorno graduale del calcio russo, principalmente con Uefa e Fifa. Non posso parlare di alcun dettaglio, ma ritengo che il processo di ripristino dei nostri diritti sia un'opzione prioritaria per mantenerci nel calcio europeo. Tuttavia, stiamo prendendo in considerazione tutti gli scenari".