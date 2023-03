Belgio, De Bruyne nuovo capitano. Ma non è il giocatore con più presenze

I calciatori del Belgio con più presenze di De Bruyne

L'ex Genk, però, non è il giocatore in attività con il maggior numero di presenze in nazionale. Il suo debutto con il Belgio risale all'11 agosto 2010, quando aveva 19 anni un mese e 14 giorni, nell'amichevole persa in casa della Finlandia. Da quel giorno sono 97 i gettoni totali collezionati con i Diavoli Rossi. Davanti a lui in questa speciale classifica, però, ci sarebbero Vertonghen (145), Witsel (130), Mertens (109), Lukaku (104) e Courtois (100). Ottavo per presenze complessive (al terzo e quarto posto ci sono Toby Alderweireld e Eden Hazard con 127 e 126, ma entrambi hanno annunciato l'addio alla nazionale), De Bruyne è ormai un simbolo del Belgio e Domenica Tedesco lo ha voluto premiare dandogli la fascia di capitano. Chissà come l'avranno presa i compagni che avrebbero avuto tutte le carte in regole per raccogliere il testimone da Hazard.