Southgate: "Italia-Inghilterra per la storia”. E su Napoli e Maradona...

"Non vinciamo qui in Italia dal 1961 quindi cerchiamo di fare la storia: sarà una grande sfida per questa squadra, già capace di battere diversi record. L'Italia non si è qualificata ai Mondiali ma ha giocatori straordinari, sarà una partita molto bella. E' il tipo di sfida in cui bisogna correre, il tipo di partita che bisogna vincere: l'abbiamo fatto in passato, dobbiamo cercare di farlo con continuità. Queste prime partite di qualificazione sono cruciali". Lo ha dichiarato Gareth Southgate , in conferenza stampa alla vigilia del match di qualificazione per Euro2024 contro l'Italia che si disputerà domani sera allo stadio Maradona di Napoli.

Southgate in conferenza stampa

Il ct dell'Inghilterra ha aggiunto: "Penso che tutti non vedono l'ora di vivere a Napoli questa esperienza: sono molto contento di giocare una partita in una città che ama il calcio e che ha una grande storia, ricordo Maradona e Careca. Per me è la prima volta qui, questa città ha una storia calcistica molto ricca. Il Napoli sta volando, è una squadra fantastica che vincerà il campionato e ha anche un ottimo sorteggio in Champions, sarà in lizza anche lì per la vittoria finale". Poi l'appello ai tifosi inglesi: "Essere buoni turisti e rispettare la cultura locale". Infine, su Maradona: "All'epoca non vedevamo così tanto la Serie A rispetto ad adesso. C'erano poche partite in tv, quindi si aspettava di vedere la Coppa dei Campioni. Là c'era il Milan di Baresi, però poi eravamo consapevoli del Napoli di Maradona. Se lo ricordo contro l'Inghilterra? Probabilmente è meglio non parlarne in questa sede. Maradona è stato una leggenda del calcio, so bene quanto è stato importante per questa città".

Inghilterra, le parole di Rice

In conferenza stampa anche il centrocampista dell'Inghilterra Declan Rice, che ha dichiarato: "Sappiamo che possiamo essere competivi con squadre più forti, ma adesso dobbiamo fare un passo ulteriore e vincere un trofeo: dobbiamo battere l'Italia per iniziare bene questa competizione. Kane? Penso che ogni volta che Kane segna si vede quanto significhi per lui. E' un vero campione e per noi è un ottimo leader: se battesse il record domani sera saremmo molto contenti". Kane può raggiungere l'obiettivo del 54° gol che gli consentirebbe di staccare Wayne Rooney passando al primo posto solitario tra i marcatori inglesi.