Francia-Olanda, De Ligt fermato da infezione virale: Koeman chiama De Vrij

Brutte notizie in casa Olanda : gli Oranje di Ronald Koeman , che venerdì alle 20.45 sfideranno al Parco dei Principi i vicecampioni del mondo della Francia nel primo turno delle qualificazioni agli Europei di Germania 2024, devono fare i conti con l'assenza di ben cinque calciatori, fermati da un'infezione virale (già out gli infortunati De Jong e Bergwijn e lo squalificato Dumfries). Come comunicato sul sito ufficiale, si tratta di Sven Botman , Cody Gakpo , Matthijs de Ligt , Joey Veerman e Bart Verbruggen , tutti calciatori che hanno lasciato il ritiro.

Koeman convoca De Vrij al posto di De Ligt per Francia-Olanda

Koeman è dunque dovuto correre ai ripari e al loro posto ha convocato il difensore dell'Inter Stefan de Vrij, il centrocampista del Bayern Monaco Ryan Gravenberch e il portiere del Vitesse Kjell Scherpen. Questi ultimi, in ritiro in Spagna con la selezione Juniores, si uniranno al gruppo a Parigi, così come il centrale nerazzurro. Alla luce degli ultimi risvolti, la composizione della rosa, attualmente formata da 23 giocatori, verrà rivista in ottica Gibilterra, secondo match di qualificazione a Euro 2024 in programma lunedì alle 20.45 al De Kuip di Rotterdam, oggi Stadion Feijenoord.