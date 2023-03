Viareggio Cup: Rappresentativa Serie D condannata dagli episodi, lo Sport Recife vince 3-1

TORINO - Allo stadio “Berni” di Badesse è andata in scena una partita forte, intensa ed emozionante. Gli episodi hanno segnato la seconda partita del girone 8 della Viareggio Cup, lo Sport Recife ha capitalizzato tutte le occasioni superando per 3-1 la Rappresentativa Serie D. I brasiliani sono andati subito in vantaggio con un colpo di testa di Matheus Henrique, hanno raddoppiato ad inizio ripresa con una girata di Thiago, nel momento migliore della Rappresentativa D, e hanno trovato il terzo gol sul fischio finale quando i ragazzi di Giuliano Giannichedda erano tutti protesi in avanti alla ricerca del pareggio. Paradossalmente nonostante i tre gol incassati la Rappresentativa ha rischiato poco reagendo con carattere al doppio svantaggio. Cupani (Campodarsego) al 32’ del secondo tempo ha accorciato le distanze suggellando la supremazia della D che nel secondo tempo più volte è andata vicina al pareggio. Nonostante gli episodi sfavorevoli la D non ha mai chinato la testa credendoci fino alla fine con tanto cuore e generosità. Di fronte ha trovato una squadra tutt’altro che brasiliana, fisica, quadrata, muscolare con un comportamento al limite della sportività. La squadra di Giannichedda non si è disunita rimanendo lucida per tutto il match. La qualificazione al turno successivo non è compromessa, tutto è ancora in gioco. Nell’altra gara del Girone l’Imolese ha battuto il Ladegbuwa per 3-1. Ora tutte e quattro le squadre si trovano a tre punti. Sarà decisiva la terza e ultima sfida del girone in programma sabato 25 marzo alle ore 15.00 con i nigeriani del Ladegbuwa sul terreno di gioco dello stadio “Masini” di Santa Croce sull’Arno (Pi).