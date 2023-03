Portogallo, Cristiano Ronaldo infinito: altro incredibile record

Infinito Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse ex Juventus, titolare nella sfida tra Portogallo e Liechtenstein valida per il primo turno delle qualificazioni ai prossimi Europei, raggiunge quota 197 presenze con la maglia della selezione portoghese e stabilisce un nuovo record: superato il kuwaitiano Bader Al Mutawa (196), diventa il giocatore con più presenze di sempre al mondo per una nazionale maschile. Un nuovo incredibile primato per CR7 che detiene, tra i tantissimi record in carriera, anche quello di calciatore con più reti con la Nazionale al mondo.