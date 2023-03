Cristiano Ronaldo show, poker Portogallo. Triplo Hojlund con la Danimarca

Parte fortissimo nelle qualificazione ad Euro 2024 il Portogallo che affonda il piccolo Liechtenstein all'esordio nel gruppo J. Serata storica per i lusitani e per il suo leader Cristiano Ronaldo che segna un nuovo record con la maglia della nazionale mettendo anche a segno una doppietta, quasi tripletta. Quasi perchè all'8' è sua la deviazione finale sulla conclusione di Cancelo, ma la Uefa assegna la rete all'esterno del Bayern Monaco; poi il raddoppio lo segna Bernardo Silva, ma il tris e il poker finale sono tutti per CR7 che prima su rigore e poi su punizione entra sempre di più nella leggenda. Nello stesso girone 3-0 della Bosnia sull'Islanda grazie alla doppietta del milanista Krunic e la rete di Dedic, 0-0 tra Slovacchia e Lussemburgo. Nel raggruppamento dell'Italia, parte bene la Macedonia del Nord che supera 2-1 Malta con il gol del napoletano Elmas e il raddoppio di Churlinov.

Danimarca, Hojlund segna all'esordio

Un altro 'italiano' protagonista assoluto della prima giornata delle qualificazione al prossimo europeo è l'attaccante dell'Atalanta Hojlund al quale 21' per mettere a segno la sua prima rete con la nazionale maggiore nella serata delle prima apparizione da titolare con la Danimarca. Dopo il pari della Finlandia si scatena ancora il bomber della Dea che realizza altre due reti per la tripletta personale che lancia in danesi in vetta al gruppo H. Nello stesso girone, va al tappeto San Marino che cede per 2-0 con l'Irlanda del Nord, con lo stesso risultato la Slovenia supera il Kazakistan.

