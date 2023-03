Dibu Martinez, ci risiamo: il gesto “mondiale” prima di Argentina-Panama

BUENOS AIRES (Argentina) - Notte di festa per l'Argentina campione del mondo. Allo stadio Monumental la nazionale di Scaloni ha affrontato in amichevole il Panama, vincendo per 2-0 con il gol numero 800 in carriera per Lionel Messi, in una serata tutta dedicata alla celebrazione del Mondiale vinto in Qatar. Una festa iniziata già prima del fischio d'inizio con un film sul trionfo in Qatar proiettato sui maxischermi e un inno nazionale accompagnato dai cori dello stadio con tanti giocatori dell'Albiceleste che non hanno trattenuto le lacrime. In tutto questo riecco Dibu Martinez e la sua esultanza.