Italia-Inghilterra, Ellynora e le critiche social per "God Save The King"

Ellynora è un nome che i tifosi inglesi, e non solo, ricorderanno bene, dopo la deludente performance della cantante italo-americana e Dj, che ha intonato 'God Save the King' prima del fischio d'inizio della partita Italia-Inghilterra (che si è conclusa con la vittoria della squadra di Gareth Southgate, grazie al gol di Declan Rice ed il rigore di Harry Kane). La FIGC aveva annunciato grandi sorprese per il pubblico presente al Maradona così come per i numerosi telespettatori che hanno seguito il debutto della nazionale azzurra alle qualificazioni per Euro 2024.