Euro 2032, c'è la candidatura ufficiale di Roma

Il commento di Roma Capitale

Questo il commento del sindaco Gualtieri: "Roma è tornata ad essere protagonista dei grandi eventi e potrà certamente rappresentare un punto di forza della candidatura italiana ad ospitare gli Europei di calcio del 2032. Dopo il Giubileo 2025 e l'auspicabile assegnazione di Expo 2030, si tratterebbe di un'ulteriore occasione di sviluppo per una Capitale completamente rinnovata". Al riguardo si è espresso anche l'assessore capitolino a Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda, Alessandro Onorato: "Roma è pronta a giocare un ruolo importante. Abbiamo indicato lo Stadio Flaminio per gli allenamenti delle squadre durante la manifestazione e abbiamo messo a disposizione i più importanti monumenti cittadini come brand imagery della manifestazione, dal Colosseo a Fontana di Trevi. Ospitare questo prestigioso appuntamento sportivo internazionale rappresenterebbe per la nostra città un'occasione unica, sia per rinnovare gli impianti sia per la promozione turistica".