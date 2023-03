Diletta Leotta incinta di Karius: l'annuncio, le lacrime e i commenti

La notizia era nell'aria da giorni, ora è arrivata la conferma ufficiale. Con un video attraverso il proprio canale Instagram, Diletta Leotta ha annunciato di aspettare un bambino dal portiere del Newcastle Loris Karius. La conduttrice siciliana ha mostrato tutta la sua gioia, commuovendosi nella braccia del suo compagno, e ha scritto: "Vi dobbiamo dire una cosa…ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia. Soon we’ll be three!". Tante le reazioni nel post di Diletta Leotta con gli auguri di amici e fan per la famiglia che è pronta ad allargarsi. Un amore profondo, sugellato anche dalle parole che la giornalista di Dazn ha rivolto al portiere dei Magpies in occasione della finale di Carabao Cup nella quale Karius è tornato ad essere protagonista dopo la notte infernale del 2018 tra i pali del Liverpool nella finalissima di Champions persa contro il Real Madrid.