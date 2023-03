Euro2024, Vlahovic gol, Lukaku show. Vola la Francia di Rabiot, Szczesny ko

Francia devastante nel poker rifilato all'Olanda: Griezmann, Upamecano e Mbappè (doppietta) travolgono gli Orange che nel finale sbagliano anche un rigore con Depay, parato centralmente da Maignan. In campo per i transalpini anche Rabiot autore di un'ottima gara. In Serbia, la nazionale allenata da Stojkovic batte senza problemi la Lituania con un gol per tempo: apre Tadic su assist di Kostic e chiude i giochi Dusan Vlahovic. Vince anche il Belgio in casa della Svezia per 3-0 grazie alla tripletta di un ritrovato Lukaku (almeno in nazionale): la punta nerazzurra sfrutta il doppio assist di Lukebakio.